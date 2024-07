Raysal Wasaaraha Israel oo sheegay inay kordhinayaan cadaadiska militari ee Xamaas

Biden ayaa fahamsan in sii socoshada duulaanka Israel ee Marinka Gaza uu caqabad ku yahay ololaha dib u doorashadiisa, waana tan ku riixeysa in Netanyahu iyo kooxdiisa uu gacmaha qabto, si loo joojiyo dhiigga daadanaya.

Madaxweyne Biden oo Jimcihii taageereyaashiisa kula hadlayay Magaalada Detroit ee Gobolka Michigan ayaa ballanqaaday in dowladdiisu ay soo afjari doonto colaadda Gaza, isagoo garowsan in caqabado badani ay jiraan.

Xamaas ayaa war ay soo saartay ku sheegtay in Netanyahu uu fashilinayo wada-xaajoodyada hindisaha xabad joojinta Gaza iyo maxaabiis is weydaarsiga labada dhinac.

Netanyahu ayaa ku andacoonaya in tallaabooyinka dheeriga ah ee Tel Aviv aysan waxba u dhimi doonin hindisaha Madaxweyne Joe Biden ee xabad joojinta Gaza iyo weliba dalabaadka aasaasiga ah Israel ee heshiiska maxaabiis is dhaafsiga.

Waxa uu sheegay in uu bixiyay amarka weerarka, ka dib markii lala wadaagay in halkaasi ay ku sugan yihiin saraakiil ka tirsan Ururka Xamaas.

Raysal Wasaaraha oo shir jaraa’id ku qabtay Magaalada Tel Aviv ayaa sheegay inaysan kala caddeyn in labadaasi nin ay ku dhinteen duqayntii shalay iyo in kale.