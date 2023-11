Raysal Wasaaraha Jarmalka oo qaadacay in xabad joojin laga hirgeliyo Gaza

“Uma malaynayo in baaqyada xabad joojinta degdegga ah ama in la sameeyo xabad joojin bani’aadantinimo oo waqti dheer ay sax yihiin.” Ayuu yiri Raysal Wasaaruhu.

Ciidamada Israel ayaa Gaza ka wada hawlgal isugu jira cir, bad iyo dhul, oo muddada ay wadaan ay ku dhinteen in ka badan 11,000 oo qof, oo u badan dumar iyo carruur oo dadka reer Gaza ah. Dunida ayaa muddooyinkanba dalbaneysay in la joojiyo colaadda, si loo badbaadiyo nolosha dadka rayidka ah.