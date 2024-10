Raysal Wasaaraha Lubnaan oo sheegay in dalkiisa oo keliya aanu qiimaha bixin doonin

Mikati ayaa sheegay in dalkiisu uu diyaar u yahay xabad joojin, balse waxa uu ka digay in khasaaraha uusan dadkiisu uun ku koobnaan doonin.

Raysal Wasaaraha Lubnaan ayaa sheegay in Ciidamada Lubnaan ay u diyaargaroobayaan in ay xoojiyaan difaaca hore ee jiidda koonfureed ee dalka, waana xilli Xoogaga Xisbullah ay Ciidamada Israel kula dagaalamayaan deegaanada xuduudda.