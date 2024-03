Raysal Wasaaraha oo daahfuray Shirka Madasha Iskuduwidda Horumarinta (SAWIRRO)

Raysal Wasaaraha ayaa tilmaamay in Somaliya ay ka hartay dunida soddonkii sano ee la soo dhaafay, haatanna ay lagama maarmaan tahay in loo shaqeeyo si ka duwan, kana xawaare badan sidii hore, si loo xaqiijiyo guulaha la hiigsanayo.

Raysal Wasaaraha ayaa kula dardaarmay hay’adaha iyo deeqbixiyaasha in mashaariicda ay ka fulinayaan dalka ay noqdaan kuwo raasumaal leh oo wax u taraya dadka Soomaaliyeed, isaga oo hoosta ka xariiqay in hadda wixii ka dambeeya wadajir loo xisaabtami doono.