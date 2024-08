Raysal Wasaaraha oo sheegay in saraakiil loo xiray weerarkii Xeebta Liido

Raysal Wasaaraha Somaliya, Xamse Cabdi Barre ayaa sheegay in Dowladda Federaalka ay qaadday tallaabooyin degdeg ah oo lagu la xisaabtamayo hay’adaha ammaanka, ka dib weerarkii ay maleeshiyada Al Shabaab habeen hore ka gaysteen Xeebta Liido ee Magaalada Muqdisho.

Dabley ka tirsan maleeshiyada Al Shabaab ayaa weerar ay dad badani ku dhinteen ka gaystay Xeebta Liido, iyagoona gudaha u galay Hotel Beach View oo halkaasi ku yaala. Ka hor inta aysan dableydu gudaha u gelin hotelkaasi ayaa nin xirnaa jaakadda ka sameysan walxaha qarxa uu isku qarxiyay dad kuraas ku fadhiyay oo ku caweynayay xeebta.

Raysal Wasaaraha oo xalay Isbitaalka Erdogan ku booqday qaar ka mid ah dadkii ku dhaawacmay weerarkaasi ayaa xaqiijiyay in ay qaadeen tallaabooyin amni oo isla xisaabtan ah.

Raysal Wasaaraha ayaa tilmaamay in ay jiraan dad ay ka mid yihiin saraakiil oo la tuhunsan yahay inay dayac amni sameeyeen oo haatan xiran.

“Baaris kalaa ku jirnaa, waxaana rajeynaya Ilaahay idinkiis inaan tallaabo adag qaadi doono oo dhinaca amniga ah.” Ayuu yiri Raysal Wasaaraha oo warkan ku sheegay muuqaal uu saqdii dhexe ee xalay soo duubay.

Raysal Wasaaraha ayaa sheegay in markii maleeshiyada Al Shabaab lagu jebiyay furimaha hore ay beegsadeen dhallinyaradii ahaa indhaha iyo mustaqbalkii dalka, oo aan siyaasad ku shaqo lahayn, si nabad ahna ugu caweynayay dalkooda.

“Dadka ay laayeen ma aha dad madax ah, dad saraakiil ah, dad dowlad u shaqeynaya, xarumo dowladeed maysan weerarin, ileen iyagaa dhihi jiray dowladdaa la dagaalamaynaa, siyaasiyiina maysan ahayn. Waxay ahaayeen dad dhallinyaro ah oo Soomaaliyeed oo masaakiin ah oo siyaasad aan shaqo ku lahayn, oo aan ciidan shaqo ku lahayn oo dowlad iyo u shaqeynteed, toona aan shaqo ku lahayn ayay ahaayeen.” Ayuu yiri Raysal Wasaaruhu.

Waxa uu sheegay in ficilada Shabaabka ay muujinayaan inaysan lahayn diin, dhaqan iyo akhlaaq, midna, isla-markaana ay u taagan yihiin dabar-goynta shacabka Soomaaliyeed.

Raysal Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ayaa qoysaska iyo ehelada uga tacsiyeeyay dadkii ku dhintay weerarkaasi, isaga oo ugu duceeyey in Ilaahay naxariistiisa Janno ka waraabiyo, kuwa dhaawacmayna u boogo dhayo.

Raysal Wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay in ay xoojiyaan garab istaagooda Ciidamada Qalabka Sida iyo laamaha amniga, si kooxaha argagixisada dalka looga ciribtiro.

Afhayeenka Ciidanka Booliska Soomaaliyeed, Gaashaanle Cabdifitaax Aadan Xasan ayaa Sabtidii Warbaahinta u sheegay in weerarka ay ku dhinteen 32 qof, 63 kalena ay ku dhaawacmeen, kuwaa oo dhammaantood dad rayid ah.

Hase yeeshee khasaaraha rayidka ayaa la aamisan yahay in intaasi uu ka badan yahay, marka aad eegto tirada meydadka iyo dhaawacyada ee la geeyay goobaha caafimaadka ee magaalada.

Dhakhaatiirka ayaa sidoo kale xaqiijisay in ay jiraan dad qabay dhaawacyo culus, balse markii dambe u geeriyooday dhaawicii ka soo gaaray weerarka.

Xogaha la uruuriyay ayaa muujinaya in dhimashadu ay ku dhow dahay 40 qof, dhaawacuna uu ka badan yahay 150 qof. Isbitaalka Kalkaal oo keliya ayaa qaabilay dhaawacyada in ka badan 50 qof, sida uu xaqiijiyay maamulka isbitaalkaasi, halka in ka badan 40 kalena la dhigay Isbitaalka Erdogan (Ex Digfeer). Maamulka Isbitaalka Somali Sudane ayaa dhankooda xaqiijiyay in ay qaabileen dhaawacyada 14 qof, waxaana jira isbitaalo kale oo qaabilay dhaawacyo fara-badan.

Wariyeyaasha ayaa soo sheegaya in mashquul badani uu ka jiro isbitaalada magaalada, dhakhaatiirtuna ay la tacaalayaan xaaladda dhaawacyada.

Dhibaneyaasha ayaa dhammaantood ahaa dhallinyaro, mana cadda ujeedadii ka dambeysay in ay bartimaameed noqdaan.