Raysal Wasaare Netanyahu oo caqabad ay ka haysato gudaha Israel

Wasiirada mayalka ayaa ku hanjabaya in ay isaga bixi doonaan xukuumadda uu hoggaamiyo Netanyahu, haddii ay go’aansato inay heshiiskaasi aqbasho. Ka bixistooda xukuumadda ayaa soo dedejineysa in dalka laga qabto doorasho waqtigeeda laga soo mariyay, waana waxa uu Netanyahu ka soo horjeedo. Netanyahu ayaa doonaya in uu dhameysto waqtiga uga harsan muddo xileedkiisa oo ku eg sanadka 2026.

Bezalel Smotrich, Wasiirka Maaliyadda ayaa sheegay in heshiiska ay suurtagalka tahay in lagu gaaro Magaalada Doha uu masiibo qaran ku noqon doono Israel, sida uu yiri.

Iyadoo uu Aqalka Cad ee Mareykanka uu sheegay in Israel iyo Xamaas ay ku dhow yihiin inay gaaraan heshiiska xabad joojinta Gaza iyo maxaabiis is weydaarsiga ayaa waxaa uu haddana uu culeys siyaasadeed ka haystaa Wasiirada axsaabta midigta fog.