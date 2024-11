Raysal Wasaare Netanyahu oo digniin adag u jeediyay Xisbullah

Raysal Wasaaraha Israel, Benjamin Netanyahu ayaa Ururka Xisbullah ee dalka Lubnaan uga digay inay carqaladeeyaan heshiiska xabad joojinta ee labada dal.

Raysal Wasaaraha Israel ayaa xalay sheegay in Israel ay haysato xorriyadda ay ku weerari karto Xisbullah, haddii ay ku xadgudubto buu yiri xabad joojinta.

Raysal Wasaare Netanyahu ayaa sheegay in Xisbullah ay la gudboon tahay in ay si sax ah u dhaqangeliso heshiiska lixdanka maalmood, si uu bilow wanaagsan ugu noqdo xabad joojin waarta.

“Haddii Xisbullah ay jebiso heshiiska oo ay isku daydo inay dib isu soo hubeyso, waan weerari doonnaa. Haddii ay isku daydo in ay dib u dhisto kaabeyaasha militari ee xuduudda, waanu weerari doonnaa.” Ayuu yiri Netanyahu.

Netanyahu ayaa sheegaya in Israel ay tobanaan sano dib u dhigtay Xisbullah, ka dib markii ay dishay sida uu yiri Hassan Nasrallah iyo kumanaan ka tirsan dagaal-yahanadeeda, isla-markaana ay burburisay inta badan kaabeyaashii militari ee ururka.

Netanyahu ayaa ku waramaya in xabad joojinta ay awood u siin doonto lixdan kun oo Israeliyiin ah, oo ka barakacay waqooyiga Israel inay dib ugu soo laabtaan guryahooda.

Dadka qaar ayaa shaki ka qaba in xabad joojintan ay dhab ahaantii ka dhigan tahay in dhinacyadu ay soo afjari doonaan weerarada labada dal.

Netanyahu ayaa dhanka kale sheegay in ciidamadiisu ay sii wadi doonaan dagaalka Gaza, illaa laga wiiqayo awoodda Ururka Xamaas, lagana soo celinayo la haysteyaasha Israeliyiinta ee lagu haysto Marinka Gaza.

Netanyahu ayaan sheegin inay wax ka bedelayaan qaabka dagaalkooda, aan ka ahayn inay dardargelinayaan. Dhibaneyaasha ugu badan ee dagaalkan ayaa ah dadka rayidka ah.

Maxkamadda Dembiyada Caalamiga ah (ICC) ayaa Khamiistii soo saartay waaran lagu soo xirayo Netanyahu iyo Wasiirkiisii hore ee Difaaca, Yoav Gallant. Maxkamadda ayaa sheegtay in loo haysto xasuuq ay Israel ka gaysatay Marinka Gaza.

Dhanka kale heshiiska xabad joojinta ee Israel iyo Xisbullah ayaa waxaa bilowgii si weyn uga horyimid Wasiirada xagjirka ah ee axsaabta midigta fog ku metela Xukuumadda Netanyahu, balse uu Netanyahu markii dambe ku qanciyay in aanu heshiisku ahayn mid dhameystiran, balse uu yahay mid KMG ah, si fursad loo siiyo dadaalada diblomaasiyadda, ayna eegayaan waxa ka fuli doona.

Wararka ayaa sheegaya in kulan gaar ah oo Netanyahu uu la qaatay Wasiirada Amniga Itamar Ben-Gvir iyo Maaliyadda Bezalel Smotrich uu ka dhaadhiciyay in muddada ay xabad joojintu socoto ay Israel xaq u leedahay inay garaaci karto goobaha ay khatarta u aragto ee dalka ay deriska yihiin ee Lubnaan.

Warbaahinta Israel ayaa sheegeysa in Netanyahu uu mar kasta u nugul inuu tixgeliyo rabitaanka labadan Wasiir, bacdamaa xukuumaddiisa wadaagga ah ay ku tiirsan tahay taageerada xisbiyadooda midigta fog.

Siyaasiyiinta Mucaaradka Israel ayaa marar badan Wasiiradan ku eedeeyay in ay diidan yihiin heshiiska xabad joojinta Gaza iyo maxaabiis is dhaafsiga ee iyaga iyo Xamaas. Siyaasiyiintan ayaa Netanyahu ku dhalleeceeyay in danta guud ee qaranka uu ka hormarinayo tiisa gaarka ah, isla-markaana ay xukuumaddiisu halis gelinayso nolosha la haysteyaasha Israeliyiinta ee lagu haysto gudaha Gaza.

Xulafada Israel ee reer galbeedka, sida Midowga Yurub iyo Ingiriiska ayaa sidoo kale labadaasi nin ku eedeeyay inay wiiqayaan wada hadalada nabadda ee Gaza, isla-markaana ay hurinayaan rabshadaha Israeliyiinta la deegaameeyay ay ka wadaan Daanta Galbeed ee la haysto.

Wasiiradan ayaa Netanyahu ku adkeeyay inaanu wax dheg jalaq ahi u siinin cadaadis ay sheegeen in Mareykanku uu ku saarayo in la soo afjaro dagaalka ka soconaya Gaza. Wasiiradan ayaa si joogta ah billihii la soo dhaafay qalabka Warbaahinta uga sheegayay in ay tahay in Xukuumadda Netanyahu ay sii waddo dagaalkan, inta laga burburinayo Xamaas, haddii kalena ay ka bixi doonaan xukuumaddiisa, tallaabadan oo soo dedejineysa in dalka laga qabto doorasho waqtigeeda laga soo hormariyay.

Netanyahu oo adeegsanaya xeeladihiisa, si uu uga baxsado burbur ku yimaada xukuumaddiisa iyo dacwadda musuq-maasuq ee kaga furan maxkamadda gudaha ayaa dhowr jeer fashiliyay dadaaladii uu Mareykanku horkacayay ee la doonayay in xabad joojinta lagaga sameeyo Marinka Gaza, isagoo marba shuruudo cusub la imanayay miiska wada hadalka, ayna iska diiday Xamaas, keentayna in dagaalka Gaza uu sii socdo.

Maamulka Madaxweyne Joe Biden oo billihii June illaa October arkayay in Ben-Gvir iyo Smotrich ay ka masuul yihiin horu-socod la’aanta hareysay heshiiskaasi ayaa waxaa haddana jirin wax tallaabo ah oo ay ka qaadeen.

Fadeexaddii Xisbiga Dimoqraadiga ee Madaxweyne Biden ka qabsatay doorashadii 5-tii bishan ka dhacday dalkaasi ayaa la aaminsan yahay in ay ka dhalatay carrada shacabka Mareykanka ay ka muujinayaan xasuuqa ay Israel ku hayso dadka Gaza iyo sida aanu Aqalka Cad waxba uga qabaneynin.

Shacabka Mareykanka ayaa qayb ka ahaa bannaanbaxyadii waaweynaa ee bulshada caalamka ku muujineysay, sida ay uga soo horjeedaan isla xisaabtan la’aanta ee Israel.

Maamulka Biden ayaa dunida iyo shacabka Mareykankaba kala kulmay cambaareyn xoog leh, oo loogu jeedinayo taageeradooda indha la’aanta ah ee Israel.