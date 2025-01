Raysal Wasaare Netanyahu oo farriin culus ka helay waalidiinta askarta

Inta badan askarta la geeyo Gaza ayaa la sheegaa in yar oo ka mid ah mooyee in inta kale meydadkooda iyo dhaawacyadooda lagu soo celiyo Israel.

“Waxaan dhiirigelinay yoolashii dagaalka, oo ay ugu horreyso dib u soo celinta la haysteyaasha, laakiin in ka badan hal sano oo dagaal ah waxaan aragnaa in laga leexday ujeedooyinkii dagaalka.” Ayay waalidiintu ku sheegeen farriinta ay u gudbiyeen Netanyahu.

Waxay sheegeen inaysan dooneyn in Gaza ay noqoto xabaalaha ubadkooda, ayna ka dalbanayaan Raysal Wasaaraha in uu aqbalo heshiiska xabad joojinta.

In ka badan 800 oo ka mid ah waalidiinta dhashay Ciidanka Difaaca Israel ee ka dagaalamaya Marinka Gaza ayaa Raysal Wasaare Benjamin Netanyahu ugu yeeray in uu joojiyo dagaalka lagu hoobtay ee Gaza.