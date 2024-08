Raysal Wasaare Netanyahu oo ka carreysiiyay Maamulka Madaxweyne Biden

Israel ayaa la fahamsan yahay in Mareykanka la’aantii aanay dagaal toos ah la geli karin Iran iyo Xisbullah, iyadoo la tilmaamo in Xisbullah ay maanta ka xoog badan tahay, sidii ay ahayd dhowr iyo toban sano ka hor.

Fallanqeeyeyaasha militariga ayaa ku andacoonaya in Netanyahu iyo xertiisa uu hadafkoodu dhaafsiisan yahay Gaza, isla-markaana ay doonayaan inay Mareykanka soo geliyaan dagaal buuxa, oo ay damacsan yihiin in lala galo Iran iyo Xisbullah.

Blinken ayaa si cad u sheegay in Dowladda Mareykanka aysan aqbali doonin in Israel ay muddo dheer haysato Marinka Gaza.

Sarkaalkan oo aan magaciisa la sheegin ayaa sheegay in arrintaa aysan wax tar u lahayn dadaalada caalamiga ah ee lagu doonayo in lagu soo afjaro colaadda Gaza iyo sii deynta la haysteyaasha.

Raysal Wasaaraha Israel ayaa hadalkan jeediyay maalin uun ka dib, markii Wasiir Blinken uu sheegay in Netanyahu uu aqbalay soo jeedintii ugu dambeysay ee hindisaha xabad joojinta Gaza iyo maxaabiis is dhaafsiga ee iyaga iyo Xamaas.

Hase yeeshee Mareykanka ayaa ka carooday hadal Talaadadii ka soo yeeray Raysal Wasaaraha Israel, Benjamin Netanyahu oo uu ku sheegayay in uu Blinken ku qanciyay in Ciidamada Israel aysan ka soo bixi doonin meelo ay ka mid yihiin Philadelphi Corridor iyo koonfurta Gaza, kuwaa oo muhiim u ah sida uu sheegay amniga Israel. Philadelphi Corridor ayaa ku taala xadka Marinka Gaza iyo Masar.