Raysal Wasaare Netanyahu oo ka hadlay waaranka lagu soo xirayo

Waxa uu sheegay in si karaahiyo leh uu u diidayo, waxa uu ugu yeeray wax aan caqli gal ahayn iyo ficilo been abuur ah oo maxkamaddu ay ku soo eedeysay inay ku kaceen.

Maxkamadda ayaa sheegtay in labadoodaba loo haysto dembiyo ka dhan ah bani’aadantinimada iyo dembiyo dagaal, oo ay gaysteen intii u dhaxeysay 8-dii bishii October ee sanadkii hore illaa 20-kii bishii May ee sanadkan. Maxkamaddu waxay kaloo amar ku bixisay in la soo xiro Mohammed Deif, Taliyaha Garabka Militariga Xamaas ee Guutooyinka Al Qassam.