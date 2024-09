Raysal Wasaare Netanyahu oo markan walaacsan

Raysal Wasaaraha Israel, Benjamin Netanyahu ayaa ka walaacsan mudaaharaadka baahsan ee Axaddii ka bilowday Magaalooyinka Israel ee lagaga soo horjeedo in xukuumaddiisu ay sii waddo dagaalka Gaza.

In ka badan shan boqol oo kun oo qof ayaa ka qayb qaatay mudaaharaadka weyn ee shalay galab illaa xalay ruxay Israel, si Netanyahu culeys loogu saaro in xukuumaddiisu ay ku laabato miiska hadalka, iyadoo la xaqiijinayo sii deynta la haysteyaasha weli nool ee lagu haysto Marinka Gaza.

Kumanaan kun oo qof ayaa xalay soo dhoobtay xafiisyada Netanyahu ee Magaalooyinka Jerusalem iyo Tel Aviv, sida ay ku warantay Wakaaladda Wararka AP.

Sarkaalka Israeli ah oo aan magaciisa la sheegin ayaa CNN u sheegay in Raysal Wasaaruhu uu ka walwalsan yahay carrada dadweynaha, ka dib markii meydadka 6 qof oo la hayteyaasha ka mid ah laga helay god dhulka hoostiisa oo ku yaala deegaanka Rafah ee cirifka koonfureed ee Marinka Gaza.

Militariga Israel ayaa Xamaas ku eedeeyay inay iyagu dileen dadkan oo lagu qafaashay weerarkii 7-dii bishii October, inkastoo ay Xamaas sheegtay in Ciidamada Israel ay dileen dadkaasi.

Ezzat Al-Rishq oo ka tirsan Xafiiska Siyaasadda Xamaas ayaa Netanyahu ku eedeeyay in uu diidan yahay heshiiska xabad joojinta Gaza iyo in maxaabiista la is dhaafsado, taasna ay horseedeyso inay dhintaan la haysteyaasha weli nool.

Dibadbaxayaasha ayaa dalbaday in si degdeg ay xukuumadda u aqbasho heshiiska xabad joojinta iyo maxaabiis is weydaarsi, si ay u suurtagasho in la haysteyaasha nool ay dib ula midoobaan qoysaskooda.

Dibadbaxayaasha ayaa ka digay in khatar la geliyo nolosha Israeliyiinta ku harsan gacanta kooxaha wax iska caabinta Falastiiniyiinta, taasoo lagu heli karo in la soo afjaro dagaalka Gaza.

CNN ayaa sheegtay in Netanyahu uu eedeymo kala kulmay dadka ku dhalleeceeya xukuumaddiisa inaysan mudnaanta koowaad siineyn soo celinta la haysteyaasha.

Warbaahinta Israel ayaa ku warameysa in Netanyahu uu dhibane u yahay Wasiirada metela xisbiyada mayalka adag ee xukuumadda ka tirsan, kuwaa oo ka biyo diidan in la joojiyo dagaalka Gaza, iyadoo aan laga adkaan Xamaas.

Siyaasiyiinta Mucaaradka Israel ayaa Netanyahu ku dhalleeceeya inuu u afduuban yahay Wasiirada Amniga, Itamar Ben-Gvir iyo Maaliyadda Bezalel Smotrich, kuwaa oo ugu hanjaba inay dumin doonaan xukuumadda la wada leeyahay, haddii uu aqbalo heshiiskan.

Hoggaamiyaha Mucaaradka Israel, Yair Lapid ayaa sheegay in Netanyahu uu ka cararayo in la qabto doorasho waqtigeeda laga soo hormariyay, haddii uu ka tanaasulo dagaalka Gaza.

Siyaasiyiinta Mucaaradka Israel ayaa Netanyahu ku dhaliila in si uu xafiiska u sii joogo uu khatar gelinayo mustaqbalka dowladda keliya ee ay bulshada Yahuudda leedahay.

Ma cadda, sida uu Netanyahu uga baxsan doono culeyska aan horey loo arag ee haatan ka soo fuulay dhanka shacabka Israel.