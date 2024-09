Raysal Wasaare Netanyahu oo shacabka Israel uga digay maalmo adag

Wasaaradda Caafimaadka Lubnaan ayaa caawa xaqiijisay in tirada dadka rayidka ah ee ku dhintay weerarada xagga cirka ah ay gaartay 350 qof, oo ay ku jiraan dumar iyo carruur. Wasaaradda ayaa war ay soo saartay ku sheegtay in 1,246 kalena ay ku dhaawacmeen weerarada aan loo meel dayin ee maanta ka dhacay koonfurta iyo bariga dalkaasi.

Raysal Wasaaraha Israel ayaa dareensan in Xisbullah aysan joogsan doonin, ayna suurtagal tahay in weeraro kale ay kaga yimaadaan ururada kale ee hubeysan ee gobolka, waana sababta uu u sheegayo in maalmo adag ku soo wajahan yihiin.