Reer Yurub oo ku dhegan Wasiirka midigta fog ee Israel, Bezalel Smotrich

Warbaahintu waxay sheegtay in Netanyahu uu ku gowracan yahay in uu u hoggaansamo dalabaadkooda, si uu uga cararo doorasho waqtigeeda laga soo hormariyay.

Warbaahinta Israel ayaa muddooyinkanba ku warameysay in labadan nin ay yihiin caqabadda keliya ee muuqato ee hortaagan in xal laga gaaro dagaalka sii daba dheeraaday.

Wasiiradan ayaa hortaagan in la soo afjaro dagaalka Gaza, xukuumadduna ay qaadato heshiiska maxaabiis is dhaafsiga ee Mareykanku uu gadaal ka riixayo, iyagoona si joogta ah ugu hanjaba inay dumin doonaan xukuumadda, haddii aan codkooda la dhageysan. Wasiiradan axsaabta midigta fog ayaa wax ka soo dhisay xukuumadda la wada leeyahay.

“Wasiir Smotrich wuxuu sheegay in laga yaabo inay xaq iyo akhlaaq tahay in Israel loo ogolaado inay gaajo u disho laba milyan oo qof oo rayid ah, si la haysteyaasha loo soo celiyo, waa wax aan sharaf lahayn.” Ayuu yiri Josep Borrell.