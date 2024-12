Ruushka iyo Iran oo qaadaya tallaabooyin lagu difaacayo Dowladda Suuriya

Iran ayaa lagu eedeeyaa inay dalkaasi u adeegsato meel ay hubka u soo mariso Ururka Xisbullah ee dalka Lubnaan. Xisbullah ayaa sanado ka hor iyadoo gacan siineysa Dowladda Bashar Al Assad ay dalkaasi dagaal adag kula gashay kooxihii ka soo horjeeday. Xisbullah ayaa la aaminsan yahay in ay door weyn ka qaadatay in la wiiqo awoodda kooxahaasi, inkastoo lagu dhalleeceeyo in xoogageeda ay laayeen dad rayid ah.

Wasaaradda Arrimaha Dibadda Ruushka ayaa warsaxaafadeed ku sheegtay in dhinacyadu ay isku raaceen in la isku dubarido jawaabahooda.

Wasaaradda Arrimaha Dibadda Iran ayaa sheegtay in Wasiiradu ay ka hadleen baahida loo qabo in Iran, Ruushka iyo Turkiga ay ka wada shaqeeyan xaaladda soo korortay, si looga fogaado isku dhac dhexdooda ah.