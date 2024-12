Ruushka iyo Mareykanka oo dood adag ay ku dhex martay Golaha Ammaanka

Isaga oo sii hadlayay ayuu sheegay in Maamulka Madaxweyne Assad uu diiday in xal siyaasadeed lagu dhameeyo colaadda Suuriya, sababtu tahay ku tiirsanaanta Ruushka iyo Iran.

Wakiilka ayaa sheegay in aysan jirin wax xal militari ah oo illaa iyo hadda laga gaaray dagaalka dalkaasi, isagoona codsaday in la dejiyo colaadda ka aloosan Jamhuuriyadda Carbeed ee Suuriya.

Kulanka ayaa waxaa ugu horreyn ka hadlay Wakiilka Qaramada Midoobey ee Suuriya, Geir Otto Pedersen oo sheegay in xaalad adag ay ka soo korortay dalkaasi, waxaana uu ka digay in xaaladda Suuriya looga sii darro.