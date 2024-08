Ruushka iyo Mareykanka oo kordhiyay dhaqdhaqaaqooda militari ee Bariga Dhexe

Fallanqeeyeyaasha ayaa sheegaya in xaaladdan ka taagan Bariga Dhexe ay tahay mid walaac leh, iyadoo Iran iyo Israel ay wacad ku mareen in midba midka kale uu weerari doono.

Madaxtooyada Iran ayaa sheegtay in intii uu kulanka socday uu Madaxweyne Pezeshkian codsaday in la xoojiyo iskaashiga militari ee Tehran iyo Moscow.