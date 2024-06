Ruushka iyo NATO oo ku sii dhawaanaya dagaal nuclear

Kremlin-ka ayaa muddadii uu socday dagaalkan waxa uu adkeysi badan u lahaa taageerada militari ee ay reer galbeedku siiyaan Ukraine, markaas oo Ukraine ay ka hortagnaayeen in hubkooda ay ku weerarto gudaha Ruushka, marba haddii ay bedeleen siyaasaddoodii hore ayay khubaradu sheegayaan in Ruushku uu garaaci karo meelo ka baxsan xuduudaha Ukraine, isla-markaana ay noqon karto bilowga dagaalkii 3aad ee adduunka.

“Xaaladda kicitaanka joogtada ah waxay keeni kartaa cawaaqib xumo. Haddii cawaaqib xumadan halista ah ay ka dhacdo Yurub, sidee buu Mareykanku u dhaqmayaa, annaga oo maskaxda ku hayna sinnaantayada hubka istiraatiijiga ah? Way adag tahay in la yiraahdo, ma waxay rabaan colaad caalami ah?” Ayuu yiri Madaxweyne Putin.

Madaxweyne Putin oo booqanayay Magaalada Tashkent ee dalkaasi Uzbekistan ayaa sheegay in NATO ay ku ciyaareyso dab, kolba haddii ay Ukraine u fasaxaan in hubkooda ay ku weerarto qayb ka mid ah dhulka Ruushka.

Is bedelkan siyaasadeed ayaa imanaya, iyadoo Ciidamada Ukraine ay bishii May lumiyeen dhul ballaaran oo ku yaala gobolka waqooyi bari ee dalkaasi, ka dib dagaalo lagu riiqmay, ayna la wareegeen Militariga Ruushka.