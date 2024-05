Ruushka oo dambaska ku wado waqooyi bari Ukraine

Madaxweyne Zelenskyy oo Khamiistii booqday Kharkiv ayaa sheegay in ciidamadiisu ay ku guuleysteen in qayb ahaan ay hakiyaan horumarka Ruushka uu ka sameynayo duulaankiisan.

Saraakiisha Ciidamada Ukraine ayaa Ruushka ku eedeeyay in ciidamadiisu ay beegsanayaan kaabeyaasha rayidka, oo ay ku jiraan dhismayaasha la degan yahay, isla-markaana ay dilayaan dadka shacabka ah. Aqalka Kremlin-ka ayaana eedeymahaasi ku tilmaamay kuwo been abuur ah.

Wararka ayaa sheegaya in Ciidamada Ruushka ay hadda fariisimo ka sameysteen Magaalada Vovchansk oo ku dhow xadka labada dal. Vovchansk ayaa la sheegay in ay ka dhaceen dagaalo lagu riiqmay.