Ruushka oo digniin adag u jeediyay Ukraine iyo Mareykanka

Lavrov ayaa hadalkiisa ku xoojiyay in Washington ay garaneyso, waxa uu uga la jeedo khadka cas, ayna khalad tahay, haddii ay aaminsan tahay buu yiri in dagaal kasta oo ka dhaca Ukraine aanu dhaafi doonin Yurub.

Wasiirka ayaa ka falceliyay wararka sheegaya in Mareykanku uu qarka u saaran yahay in uu Ukraine siiyo gantaalaha ridada dheer ee JASSM, kuwaa oo garaaci kara hadafyada militari ee gudaha Ruushka. Madaxweyne Zelensky ayaana si weyn ugu ololeynayay, sidii gantaaladan loo keeni lahaa dalkiisa.

Madaxweynaha Ukraine, Volodymyr Zelensky ayaa Arbacadii shalay ku celiyay baaqiisii ahaa in dalalka reer galbeedka ay dalkiisa soo gaarsiiyaan nidaamka difaaca hawada iyo in Kyiv loo ogolaado in gantaalahooda ay ku weerarto bartilmaameedyada militari ee gudaha Ruushka.