Ruushka oo duqayn culus ku haya kooxaha ka dagaalamaya dalka Suuriya

Wasiirka Arrimaha Dibadda Ruushka, Sergey Lavrov ayaa sheegay in Moscow ay taageersan tahay madaxbannaanida dhuleed iyo qaranimada Suuriya, isaga oo intaasi ku daray in ciidamadooda ay dagaal kula jiraan kooxaha argagixisada ee ku soo duulay dalkaasi, sida uu yiri.

Kooxda La socodka Xuquuqda Aadanaha Suuriya (SOHR) ee fadhigeedu yahay dalka Ingiriiska ayaa sheegtay in duqayn ka dhacday isbitaal ku yaala Aleppo lagu dilay 12 qof, halka sideed kalena ay ku dhimatay duqayn ka dhacday Magaalada Idlib. SOHR waxay sheegtay in in ka badan 50 qof ay ku dhaawacmeen duqaymahaasi.

Wararka ayaa intaasi ku daraya in shalay illaa xalay ay duqaymo culus ka gaysteen Magaalooyinka Aleppo (Xalab) iyo Idlib, oo la soo sheegayo in ay qabsadeen fallaagada. Sidoo kale diyaaradaha dagaalka Suuriya oo qayb ka ah duqaymaha socda ayaa bartilmaameedsanaya goobaha ay ku sugan yihiin, waxa ay Warbaahinta reer galbeedka ku sheegtay kooxaha mucaaradka, balse ay Ruushka, Iran iyo Suuriya ugu yeereen argagixisada.