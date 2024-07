Ruushka oo duray weerarada Israel ka waddo Marinka Gaza

Dowladda Ruushka ayaa Israel ku eedeysay in ay ciqaab wadareed ka dhan ah dadka rayidka ka waddo Marinka Gaza.

Wasiirka Arrimaha Dibadda Ruushka, Sergey Lavrov ayaa Arbacadii sheegay in dagaalka Israel ee Gaza uu ka gudbay dagaal u dhaxeeya laba garab, balse Israel ay dagaalkeeda u bedeshay mid ay ku ciqaabeyso dadka rayidka.

Inkastoo Wasiirku uu horey u cambaareeyay weerarkii Xamaas ay 7-dii October ka gaysatay dhulka ay Israel maamusho, haddana waxa uu sheegay in aargoosiga Israel uu isku bedelay mid si toos ah ciqaab wadareed loogu sameynayo 2.3 milyan oo qof oo ku nool Marinka Gaza.

“Dagaal Israel ee Gaza wuxuu la mid yahay ciqaab wadareed lagu sameynayo 2.3 milyan oo ku nool Marinka Gaza.” Ayuu yiri Wasiirka Arrimaha Dibadda Ruushka oo walaac ka muujiyay xadgudubyada Israel ee ka dhanka ah xeerarka caalamiga ah.

Waxa uu sheegay in sharciga caalamiga ah ee bani’aadantinimada uu mamnuucayo in xilliyada colaadaha la adeegsado waxyaabaha ka hor imanaya shuruucda caalamiga ah.

Waxa kaloo uu sheegay in cidina aysan xadgudub dhacay uga falcelin karin nooc kale oo xadgudub ah, iyadoo markaasi la jebinayo xeerarka caalamiga ah.

Mar wax laga weydiiyay xiisadda Xisbullah iyo Israel ayuu sheegay in Xisbullah ay isku dayeyso in ay xakameyso weeraradeeda, balse ay Israel qaadeyso tallaabooyin ay ku dooneyso in ay kaga carreysiiso.

Wasiir Lavrov ayaa ku waramaya in Xisbullah iyo Iran aanu midkoodna dooneyn dagaal toos ah, taasi bedelkeeda ay Israel isku dayeyso in dagaalka ay soo geliso Mareykanka.

“Waxay ila tahay inay aad u xun tahay haddii kooxaha qaar ay isku dayayaan inay danahooda gaarka ah ka hormariyaan danta ummaddooda.” Ayuu yiri Wasiirku.

Sergey Lavrov, Wasiirka Arrimaha Dibadda Ruushka ayaa sheegay in Moscow ay sameynayso wax kasta oo suurtagal ah, si xiisadda loo dejiyo.

Wasiirka oo hadlayay, ka dib markii uu shir guddoomiyay kulan ay Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobey ka yeesheen xiisadda Bariga Dhexe ayaa waxa uu muujiyay in xiisadda goboka ay salka ku hayso colaadda Marinka Gaza. Ruushka ayaa bishan July u leh shir guddoonka kulamada golaha, maadaama dalalka xubnaha ka ah golahaasi uu mid walba bil u leeyahay.

Wasiirka Arrimaha Dibadda Ruushka ayaa Xubnaha Golaha Ammaanka ku eedeeyay inay dhaqangelin la’yihiin go’aamadii ay horey uga soo saareen, si loo joojiyo colaadda Gaza.

“Muddo 10 bilood gudahood ah waa markii afaraad oo goluhu uu yeesho kulamo heer wasiir ah, afar go’aan ayaa la qaatay. Si kastaba ha-ahaatee dhiigga ku daadanaya dhulka la haysto ee Falastiiniyiintu waxa ay mar kale xaqiijinayaan in dhammaan go’aamadan ay ku hareen khad warqad ah.” Ayuu yiri Lavrov.

Lavrov ayaa hoosta ka xariiqay in loo baahan yahay in daacad laga noqdo wada hadalada xabad joojinta Gaza, si markiiba loo joojiyo buu yiri dhiigga daadanaya, dhibaatada dadka rayidka ah iyo in loo dhaqaaqo heshiis waqti dheer ah.

Warka Lavrov ayaa ku soo aadaya saacado uun ka dib, markii Raysal Wasaare Benjamin Netanyahu uu dib u soo cusbooneysiiyay hanjabaaddiisa ahayd in dagaalka uu sii socon doono.