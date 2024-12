Ruushka oo halis geliyay nolosha in ka badan hal milyan oo Ukraaniyiin ah

Volodymyr Zelensky, Madaxweynaha Ukraine ayaa sheegay in Ruushku uu goobaha qaarkood u adeegsaday gantaalaha waaweyn ee sameeya firirka qaraxyada ee meelaha badan ku baaha. Madaxweynaha ayaa xusay in weerarku uu sii adkeynayo shaqada adeegyada gurmadka iyo inay injineeradooda si dhakhsi ah u hagaajiyaan quwadda korontada.

Wasiirka Tamarta Ukraine, German Halushchenko ayaa sheegay in weerarku uu si weyn u waxyeeleeyay xarumihii korontada, meelo badan oo dalka ka mid ahna uu madow ka jiro. Wasiirka ayaa xaqiijiyay in in ka badan hal milyan oo Ukraaniyiin ah ay soo wajahday koronto la’aan.