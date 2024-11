Ruushka oo ku biiray dadaalada xalka loogu raadinayo colaadda Lubnaan iyo Israel

Dhanka kale Madaxa Xafiiska Warfaafinta ee Xisbullah, Mohammad Afif ayaa sheegay in Ruushka iyo Iran ay qayb ka yihiin dalalka dadaalada ku bixinaya in heshiis la gaaro.

Wasiirka ayaa sidoo kale sheegaya in Israel ay dooneyso in la joojiyo hubka Xisbullah ay ka soo tahriibiso sida uu yiri dalka Suuriya.

“Israel waxay dooneysaa in Xisbullah ay xagga dambe ka marto Webiga Litani, iyadoo 30km ka fogaaneysa xuduudda, waana in 30km gudaha Lubnaan ay noqoto goob ka caagan hubka.” Ayuu yiri Wasiirka oo shir jaraa’id ku qabtay Magaalada Jerusalem.

Wasiirka ayaa sheegay in Israel ay dooneysa in Xisbullah dib looga riixi waqooyiga Webiga Litani ee mara koonfurta dalka Lubnaan.

Wasiirka Arrimaha Dibadda Israel, Gideon Saar ayaa sheegay in Ruushku uu labada dal uu ka caawin karo xalka in la soo afjaro colaadda.