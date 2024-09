Ruushka oo sheegay in Mareykanka uu hortaagan yahay xabad joojinta Gaza

Tan iyo wixii xilligaasi ka dambeeyay ayaa waxaa guuldareystay isku dayada lagu doonayo in lagu xaqiijiyo xabad joojin dhameystiran. Mareykanka oo ah saaxiibka ugu muhiimsan ee Israel ayaana lagu dhaliilay inaanu awoodiisu u adeegsan in Israel lagu cadaadiyo inay aqbasho heshiis bilaa shuruud ah.

Netanyahu ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in Beesha Caalamka ay tahay in ay cadaadis dheeraad ah saarto Xamaas, si ay u aqbasho hindise cusub oo xabad joojin ah.

Raysal Wasaaraha Israel, Benjamin Netanyahu ayaa bishii July ka horyimid in Militariga Israel laga saaro Waddada Philadelphi ama Philadelphi Corridor ee ku taala xadka Marinka Gaza iyo Masar, taasoo ay Xamaas ku gacan seyrtay, sheegtayna inuu liddi ku yahay is afgaradkii labada dhinac ee ku saabsanaa qaabka loo hirgelinayo heshiiska xabad joojinta.

Madaxweyne Biden ayaa 31-kii bishii May soo bandhigay qorshe saddex weji ah, oo sida uu sheegay soo afjaraya colaadda, sii deynta maxaabiista iyo dib-u-dhiska dhulka Falastiiniyiinta ee la burburiyay. Biden ayaa xilligaasi sheegay in hindisahan uu yahay mid kaga yimid dhanka Israel, isla-markaana uu ballanqaadayo xabad joojin waarta iyo inay ciidamadeeda ka wada baxayaan Marinka Gaza.

Wasiirka ayaa shir jaraa’id ka sheegay in Washington aysan dooneyn in la gaaro heshiis horseedaya in la joojiyo buu yiri dhiigga daadanaya.

Golaha Ammaanka ayaa 11-kii bishii June taageeray hindise uu Madaxweyne Joe Biden ku sheegay inuu keenayo xabad joojin waarta iyo in maxaabiista la is weydaarsado.