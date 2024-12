Ruushka oo u muuqdo mid ka qalab qaadanaya Suuriya

Afhayeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mareykanka, Matthew Miller ayaa Insiintii ka gaabsaday in Washington ay kooxaha fallaagada ku riixday in Ruushka laga ceyriyo Suuriya, balse waxa uu sheegay in Ruushku uu taariikh madow ku leeyahay dalkaasi.

Ma cadda waxa dhex maray Ruushka iyo kooxaha hubeysan ee qabsaday dalkaasi, balse kooxahaasi ayaa la fahamsan yahay in ay ka carreysan yihiin duqaymihii Ruushku uu isku dayayay in uu kaga hortago, si uu u difaaco dowladdii la afgembiyay.

Sirdoonka Mareykanka ayaa laga soo xigtay in Saraakiisha Ruushka ay isku dayeen inay xiriir la sameeyaan Ururka Hayat Tahrir al Sham (HTS), oo ah kan ugu weyn ee jabhadaha la wareegay dalkaasi, si ay ula gaaraan nooc heshiis oo ogolanaya in Ciidamada Ruushka ay sii joogaan Saldhigga Ciidanka Cirka ee Hmeimim (Khmeimim) iyo saldhigga kale ee ay ku leeyihiin Dekedda Tartus.

Saraakiisha reer galbeedka ayaa CNN u sheegay in Ruushku uu u muuqdo mid ka qalab qaadanaya dalka Suuriya, balse ma cadda bay yiraahdeen in ay noqon doonto mid joogto ah.