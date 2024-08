Ruushka oo weerar carro leh ku haya dalka Ukraine

Weerarka Ciidamada Ukraine oo ahaa mid soo booddo ah ayaa kedis ku noqday Ruushka, inkastoo markii dambe uu culeys weyn soo saaray ciidamadaasi. Saraakiisha Ruushka ayaa ka dheregsan in taageerada dhinac kastaba leh ee ay reer galbeedka la garab taagan yihiin Kyiv ay tahay midda keentay in Ukraaniyiintu ay ku soo dhiiradaan weerarkooda dhulweynaha Ruushka.

Madaxweynaha Ruushka, Vladimir Putin ayaa mar sii horreysay Gaashaanbuurta NATO ku eedeeyay inay sii hurinayaan colaadda Ukraine, ayna u harsan tahay oo keliya in ay Ciidamada Ukraine ka soo barbar dagaalamaan. Putin ayaa ku celiyay in Ruushku uu isaga filan yahay cadowgiisa dibadda, isla-markaana aan looga guuleysan doonin dagaalka Ukraine.

Saraakiisha Ukraaniyiinta ayaa sheegay in dalka oo dhan uu halis ugu jiro in lagu soo weeraro hubka ballaastikada iyo gantaalaha guuxooda ka dheereeya.