RW Barre oo sheegay in dowladdu ay diyaar u tahay xalinta tabashada reer Koonfur Galbeed

Barre ayaa ballanqaaday inaysan dowladdu ogolaan doonin in dowlado kale ay ku hardamaan dalka, wixii dowladahaasi u dhaxeeya ay yihiin wax iyagu uun khuseeya, ha yeeshee ka Somaliya ahaan ay doonayaan inay si wanaagsan ula dhaqmaan dalalka ay xiriirka leeyihiin iyo kuwa deriska, sidaasi oo kalena ay ka doonayaan in Somaliya loola dhaqmo.

“Waxaan u soconay midnimo iyo dalkan oo mid ah. Dadka Soomaaliyeed oo sharaf iyo karaamo leh, wixii aan u soconin oo dhan annaga nama metelo. Annaga waxaan rabnaa jidkaas dalka in lagu hago ayaan rabnaa, jidkaas in loo socdaa rabnaa.” Ayuu yiri Raysal Wasaaaraha oo xalay ka hadlayay munaasabad casho sharaf iyo sagootin isugu jirta oo wafdigiisa loogu sameeyay Baydhabo.