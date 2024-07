RW Ingiriiska oo sheegay in dunida aysan sii daawan karin xaaladda adag ee Gaza

Raysal Wasaaraha cusub ee Ingiriiska, Keir Starmer ayaa walaac ka muujiyay xaaladda quusta ah ee ka jirta Marinka Gaza, isagoona ku baaqay in si degdeg loo joojiyo colaadda.

Raysal Wasaaraha ayaa sheegay inaanan loo dulqaadan karin waxa ka socda Gaza, isla-markaana uu ku baaqayo inaanan la aqbalin inay sii socoto.

“Ma ahan mid xaaladdu ay sidaan ku sii socon karto.” Ayuu yiri Raysal Wasaaruhu, isagoo intaasi ku daray in intaan ka dib aysan dunida indhaha ka sii daawan karin xaaladda Gaza.

“Xaaladda ka jirta Gaza waa mid aan loo dulqaadan karin, duniduna ma sii eegi doonto, iyada oo dadka rayidka ah ee aan waxba galabsan ay wajahayaan dhimasho, cudur iyo barakac.” Ayuu yiri Raysal Wasaaraha Ingiriiska oo shalay galab ka hor hadlayay Baarlamaanka.

Raysal Wasaaraha ayaa afka ku ballaariyay in baahi weyn loo qabo in si dhakhsi ah loo joojiyo dagaalka, in la fasaxo gargaarka bani’aadantinimo iyo in la sii daayo la haysteyaasha.

Waxa uu sheegay in uu la hadlay Madaxda Israel iyo Maamulka Falastiiniyiinta, uuna u sheegay xaqa ay Israel u leedahay ammaankeeda iyo in la soo celiyo la haysteyaashii Israeliyiinta ee lagu qafaashay weerarkii October 7-deedii.

“Waxaan sidoo kale u caddeeyay in xaaladda Gaza ay tahay mid aan loo dulqaadan karin, duniduna aanay iska eegan doonin in dadka la leynayo ay yihiin shacab aan waxba galabsan, oo ay ku jiraan haweenka iyo carruurta.” Ayuu yiri Starmer.

Starmer ayaa carab dhabay in siyaasadda London ee ku aaddan raadinta xabad joojinta ay tahay xalka keliya ee lagu xalin karo dhibaatada.

“Waxaan u baanahay xabad joojin degdeg ah oo ka dhacda Gaza, in la haysteyaasha la sii daayo iyo in gargaarka la gaynayo Gaza uu noqdo mid ballaaran. Taasi waa xalka keliya ee lagu xalin karo dhibaatada, waana siyaasadda dowladdan.” Ayuu yiri Starmer.

Starmer oo sii hadlayay ayaa yiri “Waxaan ugu baaqaynaa dhammaan dhinacyada inay dib-u-heshiiyaan, kuna heshiiyaan xasilloonidooda & nabaddooda iyo caadiyeynta xal laba dowladood ah. Waa in la helo Dowlad Falastiini ah oo la aqoonsan yahay iyo xuquuqda dadka Falastiiniyiinta, oo ay wehliso Israel oo ammaan ah.”

Xukuumadda Xisbiga Shaqaalaha ee UK ayaa Jimcihii ku dhawaaqday in London ay dib u bilaabeyso dhaqaalihii ay ku taageerayeen Hay’adda Qaramada Midoobey U Qaabilsan Gargaarka & Arrimaha Qaxootiga Falastiiniyiinta ee (UNRWA), ka dib hakintii lagu sameeyay bishii January.

Starmer ayaa sheegay in tallaabadan ay tahay ficilkii ugu horreyay ee xukuumadda cusub ee Xisbigiisa Shaqaalaha.

Duulaanka Israel ee Marinka Gaza ayaa abuuray xaalad bani’aadantinimo oo aan horey loo arag, iyadoo xaaladdaasi aysan xitaa ku shaqeyn karin shaqaalaha gargaarka.

Madaxa Hay’adda UNRWA, Philippe Lazzarini ayaa Isniintii shalay sheegay in Ciidamada Israel ay rasaaseeyeen kolonyada Qaramada Midoobey oo ku sii jeeda Magaalada Gaza ee Marinka Gaza, xilli sida uu sheegay ay Ciidamada Israel la socdeen dhaqdhaqaaqooda.

Lazzarini ayaa sheegay in dhacdadaasi aanay waxyeelo ka soo gaarin shaqaalahooda oo sida uu sheegay watay gawaarida gaashaaman ee Qaramada Midoobey.

Madaxa Guddiga Caalamiga ah ee Laanqayrta Cas (ICRC) ee Gaza, William Schomburg ayaa sheegay inaysan jirin wax ereyo oo lagu qeexi karo heerka quusta ah ee maanta ka jirta sida uu yiri Marinka Gaza oo dhan.