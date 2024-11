Salaam Somali Bank oo ku guuleysatay Bangiga ugu fiican Somaliya ee xagga tayada adeegga iyo hawlgalada 2024

Ayadoo laga duulaayo muhiimada in la muujiyo wax qabadka iyo dadaalada Bangiyada Islaamka, , ayaa waxaa laga maarmaan ah in la helo gola qiimeeya horumarka ay gaaraan Bangiyada Islaamka ee Caalamka. Isu taga Isbahaysiga Ganacsiga ee Mas’uulka ah wuxuu suurto galiyay madasha abaalamarinada Bunuugta Islaamka Adduunka.

You may also like