Saraakiil ka tirsan Al Shabaab oo lagu dilay Gobolka Shabellaha Hoose

Warsaxaafadeedka ayaa lagu sheegay in xubnaha hawlgalka lagu dilay ay ka mid yihiin nin magaciisa lagu sheegay Osama, oo Shabaabka u qaabilsanaa tuulada Ugunji, kuxigeenkiisii oo magaciisa lagu soo gaabiyay Yaxye iyo nin kale oo isna magaciisa lagu sheegay Cadnaan oo Shabaabka u qaabilsanaa diiwaangelinta dadka shacabka ah ee la doonayo in laga qaado lacagaha baadda ah.

