Shabaab oo dad ku laayay Xeebta Liido ee Magaalada Muqdisho

Inkastoo uu magaalada ka jiro is bedel dhanka amniga ah, haddana Shabaabka ayaa isku dayaya in ay carqaladeeyaan dadaalada ay Dowladda Federaalka ku xaqiijineyso amniga Muqdisho.

Taliyaha ayaa intaasi ku daray in ciidamada amniga ay fashiliyeen gaari lagu soo raray walxaha qarxa, lana doonayay sida uu yiri in lagu dhibaateeyo shacabka caasimadda.

Intaasi ka dib dhowr nin oo hubeysan ayaa la sheegay in ay gudaha u galeen Dhismaha Beach View, isla-markaana ay bilaabeen in ay toogtaan dadkii halkaasi ku sugnaa. Beach View ayaa leh maqaaxi laga cunteeyo, dadkuna ay aad u fariistaan.

Wararka ayaa sheegaya in weerarka uu ku bilowday nin xirnaa jaakadda ka sameysan walxaha qarxa, oo isku qarxiyay dad kuraas ku fadhiyay oo ku caweynayay xeebta. Weerarku waxa uu dhacay caweys Jimce ah oo dadku ay ka nasanayeen shaqooyinkooda. Maalmaha Jimcaha ayay dadka reer Muqdisho waqti nasiino ah ku qaataan goobaha ay u arkaan inay ku habboon yihiin in ay ku nastaan, Jimcahana waa maalinta ugu mashquulka badan Xeebta Liido.