Shabaabka Ceelbaraf oo masiirkoodu uu mugdi ku jiro

Inta badan dadkii deganaa Ceelbaraf ayay dagaaladu ku khasbeen in ay isaga barakacaan guryahooda, iyadoona la soo sheegayo in illaa xalay ay dadku ka barakacayeen degmadaasi.

Wararka ayaa sheegaya in ciidamadu ay xitaa xireen waddada marta hawdka galbeed ee Ceelbaraf ee xiriirisa Gobolada Shabellah Dhexe iyo Galgaduud, sidoo kalena u furan dhinaca Gobolada Koonfureed, taasoo meesha ka saareysa in gurmad ay helaan Shabaabka Ceelbaraf.