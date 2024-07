Shacabka Falastiiniyiinta oo lagu wargeliyay inay banneeyaan Khan Yunis

Billihii May iyo June ayaa waxaa sidoo kale Khan Yunis buuxiyay boqolaal kun oo ka mid ah qiyaastii 1.5 milyan oo Falastiiniyiin ah, oo ka soo cararay hawlgalka dhinaca dhulka ee ay Ciidamada Israel 7-dii May ka bilaabeen deegaanka Rafah ee cirifka koonfureed ee Marinka Gaza.

Taliska Militariga Israel ayaa war uu soo saaray ku sheegay in la doonayo in dadku ay banneeyaan Khan Yunis iyo nawaaxigeeda.