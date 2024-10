Shacabka Israel oo arka in khatar kale ay soo fool leedahay

Warbaahinta ayaa fahamsan in kooxda Netanyahu ay aqbali karaan in xabad joojin laga sameeyo dalka Lubnaan, balse ay adag tahay inay qaataan xabad joojinta Gaza, haddii aysan xulafadooda dibadda cadaadis muuqda saarin.

Shacabka Israel ayaa dareensan in maamulkooda uu ka baaqsan karay duqaymihii subaxnimadii Sabtida, si aan looga sii darin xaaladda gobolka, laakiin uu hoggaamiyahooda ku adkeystay in laga jawaabo weerarkaasi, si aan Israel loogu arkin dowlad daciif ah.

Aqalka Cad ee Mareykanka ayaa sheegay in duqaymaha ay Israel ka gaysatay dalka Iran ay tahay inay soo afjaraan weerarada tooska ah ee ay labada dal is weydaarsanayaan. Warsaxaafadeed Sabtidii ka soo baxay Xafiiska Madaxweyne Joe Biden ayaa Iran looga digay cawaaqibka ka dhalan kara, haddii ay dhacdo inay ka jawaabto weerarkaasi.

“Waxay ila tahay in aanu muujinay in go’aankayaga ah in difaaceennu aanu lahayn wax xad ah.” Ayuu yiri Wasiirka Arrimaha Dibadda Iran.

Wasiirka Arrimaha Dibadda Iran, Abbas Araghchi ayaa sheegay inaysan jirin wax xad ah, marka ay noqoto in dalkiisu uu is difaaco.

Shacabka Israel ayaa la sheegaya in haatan ay dareemayaan baqdin badan, bacdamaa ay suurtagal tahay in Iran ay weerar ku dhufato bartilmaameedyo ku yaala gudaha Israel, iyadoo ka jawaabeysa weerarkii ugu dambeeyay ee Israel uga yimid.