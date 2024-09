Shacabka waqooyiga Israel oo dareemay saamaynta weerarada Xisbullah

Dhanka kale Taliska Militariga Israel ayaa xalay sheegay in Talaadadii ay in ka badan 300 oo gantaal kaga soo dhaceen koonfurta Lubnaan, laguna soo weeraray waqooyiga Israel.

Wararka ayaa intaasi ku daraya in shacabka Israel ay qaadi la’yihiin godadka amniga ee dhulka hoostiisa laga sameeyay, si ay uga baxsadaan gantaalaha ka soo dhacaya dhinaca koonfurta Lubnaan. Shacabka ayaa la sheegaya in ay ka bateen goobaha gantaalada laga galo.

Wargeyska The Times of Israel ayaa qoray in seeriga digniinaha laga maqlayo magaalooyin ay ka mid yihiin Haifa, Safed, Nazareth, Yokne’am iyo weliba guud ahaan Gobolka Galilee.

Xoogagan ayaa la sheegaya in ay adeegsanayaan gantaalahooda ridada dheer iyo weliba drones-ka is qarxiya, iyagoo ka falcelinaya weerarada xagga cirka ee ay Israel kordhisay.