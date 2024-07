Shariif Sheekh Axmed oo shir jaraa’id ku weeraray Madaxda Dowladda Federaalka

Waxa uu madaxda ugu baaqay “Madaxda waxaan dhihi lahaa oo u sheegi lahaa in ereyo fiican oo macaan oo aan xiriir la lahayn nolosha dadka loo sheego, macno ma sameynayso. Waxa macnaha sameynaya waxaa waaye, waxa saxda ah in la isku sheego oo laga hadlo, lagana gaaro aragti mideysan, maxaa yeelay meesha aan joogno waxaa na keenay khilaaf. Meesha Somaliya maanta ay joogto khilaafaa na keenay.”

Shariifka ayaa sheegaya in madaxdu ay xukunka ku joogi karaan in dib loo soo doorto, wixii intaasi ka baxsana aysan sharci ahayn.