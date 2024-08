Shiinaha iyo Mareykanka oo hagaajinaya xiriirkooda

Madaxweynaha Shiinaha, Xi Jinping ayaa maanta Caasimadda Beijing ku qaabilay La taliyaha Amniga Qaranka Mareykanka, Jake Sullivan oo booqasho ku jooga dalkaasi.

Madaxweynaha Shiinaha ayaa sheegay in dalkiisu ay ka go’an tahay in uu yeesho xiriir wanaagsan oo xasilloon.

Madaxweynaha ayaa tilmaamay in dunidan ay qalalaasuhu daashadeen ay dalalka uga gudbi karaan wadajir iyo isku duubni, isla-markaana aan loo baahneyn sida uu yiri kala qaybsanaan.

Warbaahinta Dowladda Shiinaha ayaa sheegtay in Madaxweyne Jinping uu Jake Sullivan u sheegay in Mareykanka ay tahay inuu si wanaagsan u arko horumarka muuqda ee Shiinaha, si loo helo hab sax ah oo labada dal ay ku wada shaqayn karaan.

“Shiinaha iyo Mareykanka oo laba dal oo waaweyn ah marka ay is qabtaan waxaa loo baahan yahay in arrinta koowaad ay noqoto in la sameeyo aragti istiraatijiyadeed oo sax ah, isla-markaana ay jawaab wanaagsan u helaan su’aasha ah Shiinaha iyo Mareykanka miyay xifaaltamaan mise way wada hawlgalaan?” Ayay ku warantay Xinhua, iyada oo soo xiganeysa hadalka Madaxweynaha.

Xinhua ayaa warisay “Maadaama Shiinaha iyo Mareykanka ay yihiin laba dal oo waaweyn waa inay masuuliyad iska saaraan taariikhda, dadka iyo adduunka, waana inay noqdaan isha xasilloonida nabadda adduunka iyo hormuudka horumarka guud.”

Jake Sullivan, La taliyaha Amniga Qaranka Mareykanka ayaa dhankiisa sheegay in Mareykanku uu doonayo in la adkeeyo xiriirka diblomaasiyadeed ee Shiinaha.

Sarkaalkan ayaa Madaxweynaha Shiinaha soo gaarsiiyay salaan uu uga waday dhiggiisa Mareykanka Joe Biden, waxaana uu kaga mahadceliyay kulanka.

Sullivan ayaa isku dayaya in la dejiyo xiisadda siyaasadeed ee labada dal, iyadoona muddooyinkii ugu dambeysay ay labada dal ku sii kala fogeynayeen arrinta Taiwan, xiisadda Gobolka Asia-Pacific iyo weliba colaadda Ukraine, iyadoo xulafada Mareykanka ee NATO ay Shiinaha ku eedeeyeen in uu Ruushka ku gacan siinayo dagaalka dalka Ukraine.

Bartamihii bishii July, Shiinaha ayaa Mareykanka iyo xulafadiisa reer galbeedka ku eedeeyay inay hurinayaan xiisadda Asia-Pacific, ka dib markii ay garowsadeen inay xiriir adag la yeeshaan dalalka gobolka qaarkood, sida Japan, Koonfurta Kuuriya iyo Filibiin, si culeys siyaasadeed iyo mid amniba loogu saaro Shiinaha.

Kulanka galabta ka dhacay Magaalada Beijing ayaa yimid, ka dib maalmo uu Sullivan wada hadalo la lahaa masuuliyiinta sarsare ee Shiinaha, sida Wasiirka Arrimaha Dibadda, Wang Yi oo goobjoog ka ahaa kulankan ka dhacay Hoolka Weyn ee Shacabka (The Great Hall of the People).

Sullivan ayaa sameynaya dadaalo lagu qaboojinayo xiisadda waxa ay Saraakiisha Mareykanka ku sheegeen tartan adag oo dhanka ganacsiga ah.

Xiriirka labada dal ayaa xumaaday, ka dib booqashadii Nancy Pelosi, Afhayeenkii Aqalka Wakiilada Mareykanka ay 2-dii bishii August ee sanadkii 2022 ku tegtay Jasiiradda Taiwan.

Shiinaha ayaa Taiwan u arka gobol ka tirsan dhulweynaha Shiinaha, balse si iskiis ah isku maamula.