Shiinaha iyo NATO oo ay ka dhex tolan tahay

Shiinaha ayaa hadda waxa uu qudhiisu walaac ka muujinaya in NATO ay isku soo fidiso Gobolka Asia-Pacific ama Indo-Pacific. Australia, New Zealand, Japan iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa toddobaadkan hoggaamiyeyaashooda ama kuxigeenadooda u diray shir madaxeedka NATO.

Afhayeenka ayaa Wariyeyaasha u sheegay in khatar aad u weyn ay ku tahay ammaanka qaranka, ballanqaadka NATO ee la xiriira in taageero militari oo dheeraad ah la siin doono Kyiv, taas oo sida uu sheegay ay Moscow kaga jawaabi doonto habab la isku daba riday oo looga hortaggayo ficilkaasi.

Shiinaha ayaa taageeray walaaca Ruushka uu ka muujiyay in is ballaarinta NATO ee xuduudihiisa ay khatar ku tahay amniga dalkiisa.