Shiinaha oo Israel u sheegay in colaadda aysan cidina wax dan ah ugu jirin

Wang Yi ayaa sheegay in dalkiisu uu rajeynayo in dhammaan dhinacyadu ay u dhaqmaan si taxadar leh, si ay uga fogaadaan buu yiri inay ku dhacaan wareegyo xun oo dagaal ah, iyada oo ay kordheyso baqdinta laga qabo in uu dagaal ka dhex qarxo Israel iyo Iran.

Wasiirka ayaa xusay in Shiinuhu uu rumeysan yahay in colaadda iyo qulqulatooyinka ka jira gobolka ay yihiin kuwo aan cidina u adeegeynin.