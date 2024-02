Shiinaha oo si aan looga baran u weeraray Israel

Gulufka militari ee la qorsheeyay ee ka dhanka ah Rafah ayaa laga muujiyay qaylo dhaan caalami ah oo ku saabsan in masiibo bani’aadantinimo ay ka dhacdo deegaanka ku yaala xadka Gaza iyo Masar, oo ay isugu taggeen in ka badan kala bar dadka reer Gaza, waana meeshii ugu dambeysay ee ay dadku ka raadsadeen inay kaga nabad galaan duqaymaha joogtada ah ee Israel.

You may also like