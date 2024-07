Shiinaha oo wada hadashiinaya Fatax iyo Xamaas, si khilaafkooda loo dhameeyo

Labada dhinac ayaa 4-tii bishii May ee sanadkaasi ku heshiiyay in la dhiso xukuumad ku-meel-gaar ah, si loogu diyaargaroobo Doorashooyinka Baarlamaanka iyo Madaxweynaha, iyagoo markaasi yeelanaya hal maamul oo ay ku mideysan yihiin.

Beijing ayaa dooneysa, ka hor inta aan loo dhaqaaqin shirweyne caalami ah oo lagu soo dhisi karo dowlad ay leeyihiin shacabka Falastiiniyiinta in marka hore la mideeyo aragtiyada is diidan labadan urur. Xamaas ayuu fadhigeedu yahay Marinka Gaza, halka Fatax ay xarunteedu tahay Magaalada Ramallah ee Daanta Galbeed ee la haysto.

Dowladda Shiinaha ayaa martiqaad u fidisay saraakiil sarsare oo ka tirsan labada urur ee iska soo horjeeda, sida uu daabacay Wargeyska The New York Times.