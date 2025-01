Shiinaha oo xaqiijiyay in la sii daayay markabkii afduubka looga haystay Somaliya

Kooxaha burcad badeedda ayay weeraradooda meeshii ugu sarreysay gaartay sanadkii 2011, markaas oo la sheegay in ka badan 237 weerar inay ka gaysteen xeebaha iyo biyaha ka baxsan Somaliya. Burcad badeedda oo xilligaasi ku baahday xeebaha dalka ayaa la sheegay inay dunida uga baxday 7 bilyan oo dollar, iyadoo $160 milyan lagu bixiyay madax furashada maraakiibtii ay qabsadeen, sida a sheegtay Kooxda La socodka Burcad Badeedda ee Oceans Beyond Piracy.

You may also like