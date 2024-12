Shirkadda Hormuud Telecom oo mar kale taariikh sameysay

Marka laga soo tago in Hormuud Telecom ay bixiso adeegyada isgaarsiinta teleefanada, internet-ka iyo hannaanka lacagaha moobeelada la isugu diro ee EVC Plus, haddana waxay gacan ka gaysataa taakuleynta dadka danyarta ah iyo sanad kasta oo deeq waxbarasho oo lacag la’aan ah ay siiso tobanaan arday ah oo dhameysatay Dugsiga Sare, si looga caawiyo waxbarashada heerka koowaad ee jaamacadda, kuwaa oo aysan waalidiintoodu awoodin inay ka bixiyaan kharashka jaamacadda.

