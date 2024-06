Shirweynaha Dalladda Bulshada Bariga Afrika oo ka furmay Muqdisho (SAWIRRO)

“Waxaan ummadda soomaaliyeed iyo caalamkaba u caddeynayaa, Itoobiya waxaan isku haysanaa qaabka sharci darrada ah ee ay dooneyso in ay baddeenna ku soo gaarto, waxaan doonaynaa in ay baddeenna ku timaado hab sharci ah, sida Uganda ay ku gaarto Badda Kenya iyo sidoo kale sida Itoobiya qudheedu ay ku gaarto Badda Jabuuti.” Ayuu yiri Madaxweynuhu.

Madaxweynaha ayaa sheegay in Dowladda Somaliya ay ka go’an tahay dhiirigelinta maalgashiga iyo in dowladuhu si sharci ku wadaagaan fursadaha jira.

Madaxweynaha ayaa sheegay in dadka iyo Dowladda Soomaaliyeed ay ka go’an tahay deris wanaagga iyo in la xoojiyo iskaashiga heer gobol, si waafaqsan danaha wadajirka ah.