Somaliya iyo Itoobiya oo ku heshiiyay in laga gudbo khilaafka labada dal

Wasiirka Warfaafinta Somaliya, Daa’uud Aweys Jaamac ayaa sheegay in heshiis kasta oo dhacaya ay khasab tahay in loo soo maro Dowladda Federaalka.

“Waxaan rumeysanahay in heshiiska wadajirka ah ee ay ku heshiiyeen Somaliya iyo Itoobiya uu aasaas adag u noqon doono iskaashi iyo barwaaqo ku dhisan is ixtiraamid.” Ayuu yiri Erdogan.

“Waxaan qaadnay tallaabadii ugu horreysay oo bilow cusub u ah, kuna saleysan nabadda iyo iskaashiga Somaliya iyo Itoobiya, kaas oo looga gol leeyahay in lagu xaqiijiyo madaxbannaanida, midnimada iyo wadajirka dhuleed ee labada dal. Ujeedada aasaasiga ah ee Turkiga ayaa ah in la helo nabad iyo xasillooni Geeska Afrika ah oo u dhaxeysa Somaliya iyo Itoobiya.” Ayuu yiri Madaxweyne Erdogan.