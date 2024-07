Somaliya iyo Itoobiya oo maanta uu wada hadal uga furmayo Ankara

Wararka ayaa sheegaya in Addis Ababa ay Ankara ka codsatay in lala hadashiiyo Muqdisho, si loo dhammeeyo khilaafka siyaasadeed ee labada dal.

Inkastoo Somaliya ay horaan ka biyo diiday inay wada hadal la furto Itoobiya, illaa iyo inta ay ka laabaneyso heshiiskaasi is afgaradka ah ayaa waxaa soo baxaya wararka sheegaya in Turkiga uu ku qanciyay inay si toos ah ula fariisato Itoobiya.