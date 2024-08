Somaliya & Masar oo kala saxiixday heshiiska iskaashiga difaaca iyo amniga (SAWIRRO)

Labada dal ayaa wadaagga xiisad siyaasadeed oo kala dhaxeysa Itoobiya. Xiisadda Somaliya iyo Itoobiya ayaa meeshii ugu sarreysay gaartay, ka dib heshiiskii is afgaradka ahaa ee ay 1-dii bishii January gaareen Raysal Wasaaraha Itoobiya, Abiy Ahmed iyo Madaxweynaha Somaliland, Muuse Biixi Cabdi, kaas oo Itoobiya u ogolanayay in laga kireeyo 20km oo marin badeed ah.

Dowladaha Somaliya iyo Masar ayaa maanta kala saxiixday heshiis cusub oo iskaashiga difaaca iyo amniga ah, maalin uun ka dib, markii ay natiijo la’aan ku soo dhammaatay wada hadaladii Somaliya iyo Itoobiya uga socday dalka Turkiga ee la doonayay in lagu soo afjaro khilaafkii labada dal ee ka dhashay heshiiskii is afgaradka badda ee ay Itoobiya la gaartay Somaliland.