Somaliya oo ay u bilaabatay labadeeda sano ee Golaha Ammaanka ee QM

Isaga oo sii hadlayay ayuu yiri “Ma garab siin doono dulmi nooc kasta oo uu yahay iyo mustawa kasta uu yahayba. Ma garab siin doono in dadka qaarkiis lagu xadgudbo ama la dulmiyo. Waxaan garab siin doonnaa kuwa xaqoodu maqan yahay, kuwa dulmigu haysto, kuwa codkoodu gaabtay ee u baahan in codkooda kor loogu qaado ayaan codkooda kor ugu qaadi doonnaa oo aan baahin doonnaa, inta aan meesha joogno.”

