Somaliya oo ku celisay in Ciidamada Itoobiya aysan qayb ka noqon doonin Hawlgalka AUSSOM

“Hawlgalku wuxuu noqon doonnaa hawlgal ku eg xarumaha waaweyn ilaalintooda iyo magaalooyinka ay dadweynuhu ku badan yihiin qaybo ka mid ah inay joogaan, tiradana intii hore way ka yaraan doontaa oo tiro aad u yar bay noqon doontaa. Waxaa kaloo hawlgalkaasi qayb ka noqon doona hawlgalada hadda dalka ka socdo, ciidamada aan is leenahay waxay ka caawin karaan arrimaha hawada ayaa iyagana qayb ka noqon doona.” Ayuu yiri Wasiirka Difaaca Somaliya.

