Spain oo cagta cagta ugu hayso Israel

Madaxda reer galbeedka oo ka jawaabaya cadaadiska ka haysta gudaha ayaa isku dayaya in ay gacmaha qabtaan Raysal Wasaaraha Israel, Benjamin Netanyahu iyo Wasiirada ku riixaya in la sii wado dhiigga ku daadanaya Marinka Gaza.

“Go’aankan waxaan ugu dhawaaqnay, sidii loo joojin lahaa hawlgalada ka sii socda Marinka Gaza.” Ayuu yiri Wasiirka oo intaasi ku daray in Madrid ay ka hortageyso in colaadda ay ku baahdo Bariga Dhexe oo dhan.